INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Kanada Kian Parah, Petugas Damkar Tewas di Tengah Kobaran Api

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |18:52 WIB
Kebakaran Hutan Kanada Kian Parah, Petugas Damkar Tewas di Tengah Kobaran Api
Kebakaran hutan di Kanada kian parah (Foto: Reuters)
A
A
A

KANADA - Seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) kedua tewas di Kanada saat negara itu berjuang melawan musim kebakaran hutan terburuk yang pernah tercatat.

Orang tersebut, yang belum disebutkan namanya, meninggal karena luka yang dideritanya saat memadamkan api di dekat Fort Liard di Northwest Territories pada Sabtu (15/7/2023).

Kematian itu terjadi hanya beberapa hari setelah Devyn Gale yang berusia 19 tahun terbunuh saat bekerja di negara tetangga British Columbia.

Hampir 900 kebakaran hutan saat ini terjadi di seluruh Kanada, sekitar 580 di antaranya masih di luar kendali.

Menurut Pusat Kebakaran Hutan Antar Lembaga Kanada, sejauh musim ini, kebakaran telah membakar lebih dari 10 juta hektar (24,7 juta hektar) lahan,

Angka tersebut lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang tercatat dan lebih dari tiga kali rata-rata selama sepuluh tahun sebelumnya.

Pada Minggu (16/7/2023), Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau mengatakan dia "sangat sedih" dengan berita bahwa petugas pemadam kebakaran kedua telah kehilangan nyawa, dan mengirimkan belasungkawa kepada keluarga mereka.

Halaman:
1 2 3
      
