Gempar 2 Warga Diterkam Buaya di Pandeglang, 1 Selamat

PANDEGLANG - Dua warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten dimangsa buaya di sungai. Peristiwa ini menggegerkan masyarakat dan jadi tontonan warga. Jasad korban masih terlihat di mulut buaya.

Kedua korban yang dimangsa buaya tersebut diketahui merupakan nelayan. Salah satunya bernama Among (32).

Aksi buaya memangsa dua warga tersebut menjadi viral, setelah videonya beredar luas di media sosial.

Korban dipastikan sudah meninggal dunia, karena tubuh korban sudah terlihat kaku dan masih berada di mulut buaya muara sepanjang lebih dari empat meter.

Korban selamat, Boim mengaku saat itu sedang mencari toek atau kerang di dasar Sungai Cilemer.

BACA JUGA: Buaya Berukuran Besar di Belakang Stadion JIS Gemparkan Warga

"Kami mencari toek atau kerang, dengan cara menyelam di Sungai Cilemer. Tiba-tiba ada buaya yang menyerang. Saya berhasil menyelamatkan diri, dan hanya mengalami luka gigitan di kepala dan badan," ungkapnya.