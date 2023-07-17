Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bacaleg Perindo Vivi Jayabaya Mengaku Terpanggil Terjun ke Masyarakat Meski Belum Masuk Parlemen

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:42 WIB
Bacaleg Perindo Vivi Jayabaya Mengaku Terpanggil Terjun ke Masyarakat Meski Belum Masuk Parlemen
RANGKASBITUNG - Bacaleg DPR-RI Partai Perindo Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) Vivi Sumantri Jayabaya mengatakan, sebagai kader Partai Perindo yang concern terhadap pelaku UMKM, dirinya merasa wajib turun langsung mendengar dan menampung aspirasi masyarakat di dapilnya, meski belum duduk sebagai anggota legislatif di pusat.

"Tidak harus menunggu jadi, malah seharusnya kita dari sekarang turun ke masyarakat, bersilahturahmi, mendengar aspirasi dan tentu saja membantu apa yang mereka butuhkan, salah satunya gerobak kepada penjual bakso dan mie ayam di Kota Rangkasbitung ini," ungkapnya.

Vivi mengaku, dirinya tidak bisa berjuang sendiri untuk bisa menjadi anggota dewan RI di Jakarta nanti. Dirinya membutuhkan bantuan para ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku UMKM dan masyarakat Lebak dan Pandeglang pada umumnya.

"Alhamdulillah masyarakat kini sudah mengenal Partai Perindo dengan sosok Pak HT sebagai Ketua Umum dan program-programnya yang menyentuh masyarakat kecil secara langsung. Doakan saya bisa jadi dan menampung aspirasi masyarakat Banten khususnya Lebak Pandeglang dan tentunya memberikan dampak langsung berupa bantuan dan program guna meningkatkan perekonomian masyarakat di sini," ungkapnya.

Nantinya, lanjut Vivi, kegiatan serupa akan dilakukan di beberapa lokasi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Eiharowakn dengan pembagian gerobak ini, masyarakat lebih bersemangat berjualan, dan tentunya membangkitkan geliat UMKM yang nanti berdampak positif dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

