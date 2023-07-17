Doa dan Upaya Rawat Budaya, Gardu Ganjar Gelar Lebak Bersholawat

LEBAK - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa untuk (Gardu) Ganjar menggelar Lebak Bersholawat di Gedung As-Sakinah, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten.

“Lebak Bersholawat ini adalah salah satu budaya Islami yang sudah terbangun sejak dulu. Hari ini kami mengingatkan lagi ingatan-ingatan itu,” kata Dewan Penasehat Gardu Ganjar Abah Elang Mangkubumi, Senin (17/7/2023).

Dikatakan Abah Elang, Gardu Ganjar berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui sholawat yang dilantunkan bersama-sama. Dengan sholawat, masyarakat dapat melangitkan doa-doa dan harapannya. Ribuan masyarakat Lebak sangat khidmat bersholawat yang dipimpin Habib Jaffar dan Abah Elang.

“Akhirnya bisa melepaskan beban apapun itu, berdoa bersama-sama, bermunajat kepada Allah agar mendapatkan rahmat dan keselamatan,” ujarnya.

Menurutnya, kebudayaan Islami seperti gebyar selawat ini mesti dijaga dan dirawat dalam masyarakat. Hal itu dilakukan untuk memperkuat bangsa dan mewujudkan Indonesia Tangguh.

Dikatakannya, Ganjar melalui banyak pidatonya kerap mengingatkan masyarakat tentang kepribadian dalam kebudayaan. Sehingga tagline ‘Ganjar Untuk Semua’ dapat diartikan juga sebagai persatuan Indonesia lewat budaya-budayanya.

“Kebetulan pesan dari Pak Ganjar adalah lebih memperkuat NKRI agar tetap berdaulat, salah satunya dengan menjaga budaya. Entah itu budaya agama, ataupun budaya lokal nusantara,” ujarnya.

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi yang turut hadir dalam acara ini mengapresiasi sukarelawan Gardu Ganjar. Dikatakan Ade, Indonesia semakin damai lewat kepemimpinan nasional dari Ganjar Pranowo.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Gardu Ganjar yang telah menggagas acara ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk Gardu Ganjar,” kata dia.