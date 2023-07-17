Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Injakan Kaki di Bumi Manakarra, Irjen Adang dan Istri Disambut Pedang Pora hingga Tarian Adat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |18:54 WIB
Injakan Kaki di Bumi Manakarra, Irjen Adang dan Istri Disambut Pedang Pora hingga Tarian Adat
Foto: dok Polri
A
A
A

MAMUJU -Irjen Pol. R. Adang Ginanjar di dampingi Istrinya, Miranti Adang Ginanjar menginjakkan kakinya di Mako Polda Sulbar, Senin (17/7/2023).

Kedatangan Jenderal bintang dua itu untuk memimpin Polda Sulawesi Barat setelah mengikuti prosesi serah terima jabatan di Mabes Polri.

Kedatangan Irjen Adang dan istri disambut meriah dan hangat di Bumi Manakarra (sebutan Kabupaten Mamuju). Hal itu terlihat dari kegembiraan personel saat pengalungan bunga dan pedang pora. Kedatangan Irjen Adang dan istri juga disambut dengan tarian adat.

Sambutan meriah juga datang dari berbagai pihak. Karangan bunga ucapan selamat dan sukses berjajar di sepanjang pintu masuk Mapolda Sulbar.

Kapolda Sulbar Irjen Pol R. Adang Ginanjar didampingi Ibu Ketua Bhayangkari PD Sulbar disambut AS Ops Kapolri, Wakapolda, Irwasda dan para Bhayangkari.

“Selamat datang di tanah mandar Sulawesi Barat,” ujar AS Ops Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto I. Bitticaca saat menyambut Kapolda Sulbar.

