HOME NEWS NUSANTARA

Terinspirasi Ganjar Pranowo, Milenial Gelar Kegiatan Pelatihan Dakwah dan Cegah Stunting

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:38 WIB
Terinspirasi Ganjar Pranowo, Milenial Gelar Kegiatan Pelatihan Dakwah dan Cegah Stunting
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) kembali hadir dalam programnya untuk menggelar kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya kepada kalangan milenial.

Relawan beranggotakan anak-anak muda dan mahasiswa tersebut menggelar pelatihan dakwah dengan metode 'dakwah milenial' di Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel).

Koordinator Wilayah Daerah GMC Lubuklinggau, Farhan Agusta menjelaskan bahwa pelatihan ini digelar dengan tujuan agar bisa menambah keterampilan para milenial dalam berdakwah.

"Kami harapkan juga mereka pemuda-pemuda ini bukan hanya bisa public speaking di masyarakat sosial, kami harapkan mereka juga bisa public speaking mengenai agama mereka sendiri," kata Farhan.

Loyalis Ganjar Pranowo itu menggandeng himpunan mahasiswa manajemen dakwah dari Institut Agama Islam Al-Azhaar sebagai pemateri dalam pelatihan metode dakwah milenial ini.

Dalam pelatihan tersebut, diajarkan berbagai upaya dan strategi yang bisa dilakukan agar dakwah bisa diterima dengan baik oleh kalangan anak muda dan milenial.

Farhan menyebut, kemampuan berdakwah sangat penting dimiliki oleh anak-anak muda muslim pada zaman sekarang. Sehingga GMC mengadakan pelatihan ini.

Sekitar puluhan anak muda dari berbagai wilayah di Lubuklinggau ikut serta dalam pelatihan tersebut.

"Kami harapkan juga peserta-peserta milenial ini tahu bagaimana cara berdakwah di era milenial apalagi di zaman sekarang ini," sebutnya.

Relawan GMC Sumsel pun berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan bermanfaat di wilayah Sumsel lainnya. Farhan mengungkapkan, agenda terdekat relawan adalah memberikan pelayan kesehatan gratis untuk cegah kasus stunting.

"Kegiatan GMC ini akan terus kita jalankan di wilayah Sumatera Selatan ini, dan terdekat akan ada aksi (cegah) stunting untuk sosialisasi kesehatan masyarakat di daerah Palembang," sebutnya.

