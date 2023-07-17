Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Milenial Sumatera Barat Deklarasikan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:06 WIB
Milenial Sumatera Barat Deklarasikan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Milenial Sumbar deklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PADANG - Di halaman Monumen Merpati Perdamaian, Kota Padang, Sumatera Barat, Koordinator Wilayah (Korwil) Ganjar Milenial Center (GMC) Sumatera Barat Galant Mahkota mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 bersama puluhan pemuda di wilayah setempat.

"Atas dasar kesadaran hati nurani, kami sebagai anak bangsa dengan suka rela menjadi relawan muda yang akan berkontribusi dalam gerakan-gerakan intelektual, sosial, ekonomi dan gerakan yang membangun semangat Mahasiswa dan kaum milenial untuk bersama mendukung Ayah Ganjar Pranowo membangun Indonesia pada 2024 sebab masa depan Indonesia ada di tangan generasi kami saat ini," ungkap Galant, Senin (17/7/2023).

Galant mengaku siap berkomitmen untuk mengonsolidasikan Ganjar Pranowo ke setiap daerah di Sumatera Barat.

"Kami sangat bersemangat mendeklarasikan Ayah Ganjar dan selanjutnya kami akan bersama-sama untuk menyosialisasikan Ayah Ganjar Pranowo kepada pemuda di Sumatera Barat, bahwa beliau merupakan pemimpin penerus yang tepat untuk bangsa ini," lanjut Galant.

Berdasarkan kepemimpinannya selama dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah, Galant menilai Ganjar Pranowo sangat memprioritaskan program kepemudaan dan peduli terhadap dunia pendidikan.

Halaman:
1 2
      
