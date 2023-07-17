Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terjatuh saat Bantu Seberangkan Pengendara, Pria Diduga Pak Ogah Tewas Terlindas Truk

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:18 WIB
Terjatuh saat Bantu Seberangkan Pengendara, Pria Diduga Pak Ogah Tewas Terlindas Truk
TKP kecelakaan pria diduga pak ogah (Foto: dok polisi)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pria tewas akibat tertabrak mobil di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di depan Rumah Makan Bareh Solok Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Senin (17/7/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat korban diduga seorang pak ogah yang mengenakan baju berwarna hitam terkapar di tengah jalan lintas tersebut. Tampak korban mengalami luka parah di bagian kepala.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung Ipda Gunawan mengatakan, kecelakaan itu antara kendaraan mobil truk hino warna hijau BE 9868 BU yang menabrak pejalan kaki bernama Ridho.

"Awal mula kejadian kendaraan truk dikemudikan Indra melaju dari Rajabasa menuju Labuhan Ratu," ujar Ipda Gunawan.

Gunawan menuturkan, saat melintas di lokasi kejadian, tepatnya di median jalan depan Rumah Makan Bareh Solok, pengemudi mobil hendak berbelok kanan dan masuk ke arah Rumah Makan.

