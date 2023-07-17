Advertisement
HOME NEWS JATENG

Usai Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo, Relawan Gelar Senam Sehat dan Bina UMKM di Solo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:05 WIB
Usai Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo, Relawan Gelar Senam Sehat dan Bina UMKM di Solo
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SOLO - Usai melakukan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo, sukarelawan Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi (Pena Mas Ganjar) langsung bergerak aktif ke masyarakat untuk menggelar kegiatan positif yang bermanfaat.

Gerakan alumni muda dari berbagai kampus ternama Jawa Tengah itu menggelar senam sehat dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jalan Magangan, Kelurahan Baluwarti, Pasarkliwon, Kabupaten Solo, Jawa Tengah.

Korwil Pena Mas Ganjar Solo Abdurrofi Arridho mengatakan, ada lima pelaku UMKM yang memperoleh bantuan dan pembinaan. Hal ini bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Solo.

"Kegiatan hari ini kelanjutan dari deklarasi yang sudah dilakukan Pena Mas Ganjar tanggal 14 Juli 2023. Acaranya senam sehat bersama warga Solo sekitarnya, juga ada pembinaan UMKM untuk keberlangsungan masyarakat yang berkecimpung di dunia usaha," ujar Rofi, Senin (17/7/2023).

Dia mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi Pena Mas Ganjar untuk masyarakat tak terkecuali bagi pelaku UMKM. Pada kesempatan itu, para sukarelawan juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia 2024.

"Stand with UMKM ini untuk mendukung laju ekonomi masyarakat, terutama di Kota Solo, masyarakat juga ikut mendapatkan manfaatnya," sebut Rofi.

Halaman:
1 2
      
