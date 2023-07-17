Advertisement
HOME NEWS JATENG

Solo Macet Parah, Gibran Mau Atur Ulang Waktu Kerja dan Sekolah

Romensy August , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:24 WIB
Solo Macet Parah, Gibran Mau Atur Ulang Waktu Kerja dan Sekolah
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: R August)
SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berencana mengatur ulang penerapan waktu kerja dan sekolah di kawasan padat kendaraan bermotor imbas penutupan Simpang 7 Joglo. Ia mengaku mendapat banyak komplain atas fenomena tersebut.

"Komplainnya hari ini luar biasa makanya mau tindak lanjuti lagi," katanya di Balai Kota Solo, Senin (17/7/2023) siang.

Seperti diketahui bahwa pada Senin (17/7) pagi sekitar pukul 07:00 pagi, sejumlah titik mengalami kemacetan parah imbas peutupan total simpang 7 Joglo, Sabtu (15/7) malam. Sedikitnya ada 3 titik yakni jembatan Cengklik, jembatan Kretek Abang dan jembatan Nakulo-Sadewo Pasar Mojosongo.

"Nanti akan kami atur juga sekiranya sangat menggangu aktivitas. Nanti masalah masuk jam kerja dan sekolah akan kami atur lagi.

Ya nanti kami atur. Semua PNS, Swasta, Sekolah sekitar situ nanti kami atur lagi," ujar Gibran.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad mengatakan, beradasarkan hasil rapat dengan dinas terkait bahwa Pemkot Solo telah memiliki keputusan salah satunya adalah pengaturan jam kerja dan jam sekolah.

"Pengaturan waktu jam kerja dan waktu jam masuk sekolah akan ditindak lanjuti oleh bagian organisasi dan dinas pendidikan," kata Taufiq.

