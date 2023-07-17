Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ajak Warga Pakai Medsos, Ganjar: Ayo Luruskan Kalau Ada Hoaks!

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:00 WIB
Ajak Warga Pakai Medsos, Ganjar: Ayo Luruskan Kalau Ada Hoaks!
Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

SURABAYA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengajak warga untuk ramai-ramai menggunakan media sosial (Medsos). Hal itu dilakukan agar saat ada informasi bohong atau hoaks, maka bisa segera diluruskan.

Ganjar menyampaikan hal itu sekaligus mengingatkan kepada pendukungnya yang tergabung dalam Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jawa Timur agar tak mudah menyebar hoaks di media sosial dalam acara "Orasi Kebangsaan Berwawasan Pancasila" yang digelar di Gelora Pancasila Surabaya, Minggu 16 Juli 2023.

Ganjar tampak berbaur di tengah massa. Mereka duduk bersama secara melingkar. Massa pun mengelu-elukan nama Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Gunakan media sosial untuk berkata yang baik, untuk kampanye yang baik. Kalau suasana politiknya dingin, tidak ada pergolakan masyarakat," katanya.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kata Ganjar, harus berjalan dalam situasi yang aman. Sehingga tidak menghalangi niat banyak pihak datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihnya.

"Ayo ramai-ramai luruskan kalau ada yang berkata hoaks atau tidak benar. Tidak perlu dimaki-maki," pesannya.

Dirinya juga mendorong para pendukungnya juga bijak menyikapi fenomena maupun tren perkembangan dunia media sosial yang akrab dengan anak muda.

Halaman:
1 2
      
