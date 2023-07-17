Nikmati Panggung Rakyat dengan Nasi Krawu, Ganjar: Banyak Potensi Daerah yang Harus Dilestarikan

GRESIK – Gresik mendadak meriah saat Ganjar Pranowo dan warga setempat menikmati panggung rakyat. Panggung ini digelar saat Ganjar dan rombongan tiba di Damar Kurung raksasa, lampion khas Gresik di depan Gelora Joko Samudro, Minggu (16/7/2023).

Pada kesempatan itu, sederet pentas seni, budaya dan penampilan artis nasional seperti Ndar Boy dan Armada berhasil menghibur ribuan warga Gresik yang ada di sana.

Ganjar yang datang dari Jakarta sekira pukul 10.00 WIB langsung disambut dengan senang. Selain menikmati panggung rakyat, mereka juga tak melewatkan hidangan istmewa yakni nasi krawu.

Sebanyak 2024 bungkus nasi Krawu dibagikan dalam acara istimewa itu. Didampingi istri, Siti Atikoh; dan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), Ganjar tanpa berlama-lama langsung membagi-bagikan nasi krawu itu kepada warga untuk dinikmati bersama.

Ganjar Pranowo yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu, langsung mengambil beberapa bungkus dan langsung diikuti warga.

Nasi krawu adalah nasi yang dikemas daun pisang dengan isian nasi pulen, daging, serundeng dan sambal. Namun ribuan warga yang hadir di lokasi itu sejak pagi hari tak berani menyentuhnya. Sebab, Ganjar Pranowo akan sarapan bersama warga.

Mereka langsung merangsek ke depan demi mendapat nasi Krawu yang terpasang di Damar Kurung itu. Tak jarang, warga sampai menaiki Damar Kurung dan mengambil bungkusan nasi untuk dimakan bersama-sama.