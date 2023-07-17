Didukung Ribuan Kepala Desa Seluruh Jatim, Ganjar Pranowo Apresiasi Peran Penting Kades

SURABAYA – Ganjar Pranowo mengapresiasi peran penting kepala desa (kades) dalam memajukan desa-desa di Jawa Timur (Jatim).

Hal ini diungkapkan Ganjar saat acara deklarasi paguyuban kepala desa se-Jatimyang dibingkai dalam acara silaturahmi bersama Ganjar Pranowo di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (16/7/2023).

Ganjar tiba sekitar pukul 11.31 WIB dan langsung dielu-elukan para kepala desa. Mereka meneriakkan dukungan kepada Ganjar sebagai capres.

Dalam pidatonya, Ganjar mengakui bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti berbagai inovasi dan prestasi yang telah dicapai oleh kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur di desa-desa.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan visinya untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa.

"Optimalkan dana desa dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal," terangnya.