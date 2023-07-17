Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Bersama Ribuan Warga Ikuti Parade Reog dan Cicipi Sambel Welut di Ngawi

Asfi Manar , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:17 WIB
Ganjar Bersama Ribuan Warga Ikuti Parade Reog dan Cicipi Sambel Welut di Ngawi
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Media
A
A
A

 

NGAWI- Calon Presiden Ganjar Pranowo mengikuti parade reog dan para pendukung di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lokasi parade reog di Rumah Joglo, Budaya Kepatihan, Kabupaten Ngawi Minggu (16/7) sore.

Selain disambut ribuan warga, kedatanganya juga disambut Bupati Ngawi Ony Anwar Harasono dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko. Mereka juga ikut dalam parade reog yang diikuti 30 kelompok reog di Ngawi.

Bersama Bupati Ngawi dan tokoh PDIP lainnya, Ganjar memulai parade reog dengan menyematkan tali warok sebagai tanda bagian dari tokoh reog.

“Betapa hebatnya reog ini tidak hanya di Ponorogo, tapi sekarang di Ngawi. Di Jawa Tengah di Lampung di Sumut, bahkan di Suriname, reog sangat terkenal sekali,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku senang dengan banyaknya anak-anak muda di Ngawi yang masih sangat peduli dengan kebudayaan reog.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement