Ganjar Bersama Ribuan Warga Ikuti Parade Reog dan Cicipi Sambel Welut di Ngawi

NGAWI- Calon Presiden Ganjar Pranowo mengikuti parade reog dan para pendukung di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lokasi parade reog di Rumah Joglo, Budaya Kepatihan, Kabupaten Ngawi Minggu (16/7) sore.

Selain disambut ribuan warga, kedatanganya juga disambut Bupati Ngawi Ony Anwar Harasono dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko. Mereka juga ikut dalam parade reog yang diikuti 30 kelompok reog di Ngawi.

Bersama Bupati Ngawi dan tokoh PDIP lainnya, Ganjar memulai parade reog dengan menyematkan tali warok sebagai tanda bagian dari tokoh reog.

“Betapa hebatnya reog ini tidak hanya di Ponorogo, tapi sekarang di Ngawi. Di Jawa Tengah di Lampung di Sumut, bahkan di Suriname, reog sangat terkenal sekali,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku senang dengan banyaknya anak-anak muda di Ngawi yang masih sangat peduli dengan kebudayaan reog.