Ganjar Temui Ribuan Relawannya di Ngawi

NGAWI - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menemui sejumlah relawannya yang menamakan diri Barisan RT atau Baret di acara temu kangen.

Acara tersebut berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, untuk menemui ribuan relawan pendukunghya di Gor Bung Hatta, Ngawi, Minggu 16 Juli 2023, malam.

Para relawan terdiri dari 17 komunitas, di antara dari mereka adalah persatuan perangkat desa, PPDI, Asosiasi Kepala Desa dan Komunitas Ketua RT seluruh Ngawi.

Dalam orasinya Ganjar menyampaikan jika peran perangkat desa terutama ketua RT adalah ujung tombak permasalahan masyarakat yang harus didengar suaranya.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir beberapa kepala daerah sekitar Ngawi, yang juga berangkat dari PDI Perjuangan, termasuk anggota DPR RI Ahmad Basarah.

Sebelumnya, Ganjar juga mengikuti parade reog di Ngawi bersama warga dan seniman yang ada di Ngawi.

