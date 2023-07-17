Ganjar Dukung Milenial Bikin Reog Jadi Karakter Game Online

NGAWI - Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri parade reog bersama ribuan warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Tidak hanya mengikuti parade reog , Ganjar juga diajak bupati untuk menandai jamuan masal menu hidangan sambal welut ( belut ) khas Ngawi 5.000 porsi.

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lokasi parade reog di Rumah Joglo, Budaya Kepatihan, Kabupaten Ngawi Minggu (16/7) sore.

BACA JUGA: Ganjar Bersama Ribuan Warga Ikuti Parade Reog dan Cicipi Sambel Welut di Ngawi

Ganjar menilai reog adalah budaya bangsa yang bisa ditangkap oleh kaum millenial, bahkan dia punya ide reog menjadi karakter game online yang bisa menjadi lahan bisnis kreatif para anak muda.

“Dan bukan tidak mungkin anak-anak muda generasi milenial yang jagoan main game, reog bisa dijadikan karakter bermain game. Ini bisa dibangakan kita,” ujar Ganjar.

“Kalau orang mainkan (game) itu, mereka tahu dari Indonesia. Sehingga anak-anak muda kita tantang dan kita bikin lomba buat game dengan karaketer reog. Sehingga seni budaya kita terus berkembang dan tidak pernah mati,” sambungnya.

Ganjar juga mengaku senang dengan banyaknya anak-anak muda di Ngawi yang masih sangat peduli dengan kebudayaan reog.