Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ditanya Siapa Cawapresnya, Ganjar Bilang Tunggu Dulu

Asfi Manar , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:38 WIB
Ditanya Siapa Cawapresnya, Ganjar Bilang Tunggu Dulu
Ganjar temui ribuan relawannnya di Ngawi (Foto : iNews)
A
A
A

NGAWI - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih belum membocorkan calon wakil presidenya pada Pilpres 2024. Menurutnya, sosok yang akan mendampingi masih dimusyawarahkan dengan partai-partai pendukungnya.

Hal tersebut disampaikan Ganjar untuk menemui ribuan relawan pendukunghya di Gor Bung Hatta, Ngawi, Minggu 16 Juli 2023, malam.

"Tunggu dulu, semuanya sedang berproses. Mudah-mudahan semua kawan-kawan bisa menunggu. Biar dialognya lebih bagus, lebih matang," ujar Ganjar.

Dalam pertemuan dengan para relawan yang tergabung dalam Barisan RT atau Baret, Gubernur Jawa Tengah itu menyapaikan pentingnya peran seorang RT.

Di mana, hampir seluruh masalah yang di lingkungan tempat tingga diadukannya ke RT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement