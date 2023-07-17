Ditanya Siapa Cawapresnya, Ganjar Bilang Tunggu Dulu

NGAWI - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih belum membocorkan calon wakil presidenya pada Pilpres 2024. Menurutnya, sosok yang akan mendampingi masih dimusyawarahkan dengan partai-partai pendukungnya.

Hal tersebut disampaikan Ganjar untuk menemui ribuan relawan pendukunghya di Gor Bung Hatta, Ngawi, Minggu 16 Juli 2023, malam.

"Tunggu dulu, semuanya sedang berproses. Mudah-mudahan semua kawan-kawan bisa menunggu. Biar dialognya lebih bagus, lebih matang," ujar Ganjar.

Dalam pertemuan dengan para relawan yang tergabung dalam Barisan RT atau Baret, Gubernur Jawa Tengah itu menyapaikan pentingnya peran seorang RT.

Di mana, hampir seluruh masalah yang di lingkungan tempat tingga diadukannya ke RT.