HOME NEWS JATIM

Temui Pelaku UMKM di Ponorogo, Menparekraf Dorong Pengusaha Tingkatkan Produk Lokal

Ahmad Subekhi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:44 WIB
Temui Pelaku UMKM di Ponorogo, Menparekraf Dorong Pengusaha Tingkatkan Produk Lokal
Menparekraf Sandiaga Uno dalam kunjungan kerja di Ponorogo, Jawa Timur.
A
A
A

PONOROGO - Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bertemu ratusan pengusaha kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu, (16/7/2023) pagi. Dalam pertemuan itu, Menparekraf mendorong pengusaha untuk terus meningkatkan kreatifitas agar produk lokal bisa menembus pasar internasional.

Kunjungan itu merupakan bagian dari kunjungan kerja (kunker) Sandiaga Uno di Jawa Timur. Selama kunjungan tersebut, Sandiaga melihat langsung produk lokal, di antaranya olahan singkong kering atau tiwul instan dan brangkal atau singkong rebus kering, juga beberapa produk makanan tradisional lainnya.

Menparekraf juga menjadi narasumber dalam Workshop Kata Kreatif yang diikuti oleh ratusan pengusaha kecil dan UMKM. Kepada para pengusaha ini, Menparekraf terus mendorong agar pengusaha dan perajin lebih kreatif dalam berproduksi dan memasarkan hasilnya agar produk lokal bisa menembus pasar internasional.

Kunjungan ini juga bagian dari apresiasi jejaring kabupaten dan kota kreatif Kementrian Parekraf. Pada 2022 Kabupaten Ponorogo masuk dalam kabupaten kreatif dan diharapkan pada 2024 bisa masuk jejaring kota kreatif internasional atau UNESCO Creative City Network (UCCN).

Halaman:
1 2
      
