HT: Partai Perindo Siapkan Saksi di Seluruh TPS Kawal Suara Pemilu 2024

SURABAYA - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) akan menyiapkan saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Saksi ini diharapkan dapat menjaga perolehan suara partai dan calon legislatif (caleg).

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, jumlah TPS untuk Pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik. Jumlah tersebut terdiri dari 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri. TPS terbanyak berasal dari Jawa Barat sebanyak 140.457 titik. Diikuti Jawa Timur dengan 120.666 TPS dan Jawa Tengah 117.299 titik.

"Kalau ada 820.000 TPS, kita akan penuhi 820.000 saksi. Begitu juga dengan TPS yang ada di luar negeri. Di Jawa Timur ada 120.000 TPS, kita siapkan juga saksinya. Sumber saksi dari mana, maka kita harus kuatkan mesin partai sampai DPRt (Dewan Pimpinan Tingkat Ranting), karena sumber saksi dari DPRt," kata HT dalam pertemuan terbatas dengan DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jawa Timur (Jatim) di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, Senin (17/7/2023).