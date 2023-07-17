Hary Tanoe Minta Bacaleg Perindo Optimalkan Perolehan Suara Pemilu 2024

SURABAYA - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta para Bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk mengoptimalkan perolehan suara dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan HT dalam pertemuan terbatas dengan DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jawa Timur (Jatim) di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, Senin (17/7/2023).

Dalam pertemuan ini, HT menyampaikan secara rinci dan cermat bagaimana target suara bisa diperoleh. Baik dari suara partai maupun calon legislatif (caleg).

Suara-suara itu akan didapat dari berbagai kegiatan yang dilakukanp oleh Partai Perindo. Antara lain iklan di televisi, pemberitaan, media sosial, pembagian gerobak, ambulans, billboard, kegiatan sosial hingga kampanye akbar.

"Kita harus disiplin agar target perolehan suara bisa tercapai," pesan HT.

Selain itu, kata HT, guna mengoptimalkan perolehan suara, Partai Perindo akan meluncurkan KTA Partai Perindo berasuransi. Ini merupakan asuransi kecelakaan dan asuransi kematian. KTA Partai Perindo tersebut, akan dicetak berbentuk kartu ATM dan seperti kartu kredit.