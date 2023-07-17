KTA Perindo Berasuransi, Bacaleg Anang Iskandar: Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat

SURABAYA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1, Surabaya-Sidoarjo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar akan mendistribusikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. Pemegang KTA ini akan mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan dan asuransi kematian bagi para ahli warisnya.

"Program ini sangat bagus (KTA berasuransi). Tinggal pelaksanaannya di lapangan. KTA ini sangat penting dan perlu dipahami semua caleg dan kalau bisa sampai ke tim sukses," katanya usai menghadiri pertemuan terbatas antara Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan pengurus DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jawa Timur (Jatim) di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, Senin (17/7/2023).

BACA JUGA:

Menurutnya, KTA berasuransi ini sangat bagus karena memberi manfaat yang besar pada masyarakat. Premi untuk asuransi ini akan ditanggung atau dibayar oleh partai.