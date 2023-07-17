Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

KTA Perindo Berasuransi, Bacaleg Anang Iskandar: Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:12 WIB
KTA Perindo Berasuransi, Bacaleg Anang Iskandar: Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat
Anang Iskandar. (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1, Surabaya-Sidoarjo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar akan mendistribusikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi. Pemegang KTA ini akan mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan dan asuransi kematian bagi para ahli warisnya.

"Program ini sangat bagus (KTA berasuransi). Tinggal pelaksanaannya di lapangan. KTA ini sangat penting dan perlu dipahami semua caleg dan kalau bisa sampai ke tim sukses," katanya usai menghadiri pertemuan terbatas antara Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan pengurus DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jawa Timur (Jatim) di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, KTA berasuransi ini sangat bagus karena memberi manfaat yang besar pada masyarakat. Premi untuk asuransi ini akan ditanggung atau dibayar oleh partai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement