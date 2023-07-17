Perindo Luncurkan KTA Berasuransi, Bacaleg Michael: Respons Masyarakat Sangat Bagus

SURABAYA - Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menggelar pertemuan terbatas dengan DPW, DPD serta Bacaleg Partai Perindo se-Jawa Timur (Jatim) di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, Senin (17/7/2023).

Dalam pertemuan tersebut, HT meminta para bakal calon legislatif (bacaleg) untuk mengoptimalkan perolehan suara Perindo dalam Pemilu 2024 mendatang.

HT menyampaikan secara rinci dan cermat bagaimana target suara itu bisa diperoleh. Baik dari suara partai maupun calon legislatif (caleg).

BACA JUGA: Polisi Tangkap Komplotan Begal Sadis yang Beraksi di Cibitung

Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, Michael SH, MH yang turut hadir dalam pertemuan ini mengatakan, dirinya diminta oleh Ketum Partai Perindo untuk rajin turun ke masyarakat.

Kata dia, hal ini bertujuan untuk mensosialiasikan dirinya sebagai bacaleg dan juga Partai Perindo.

BACA JUGA: Kolaborasi UPN Veteran Jakarta dan UPN Yogyakarta Giatkan Gerakan Literasi Sekolah

"Kami juga distribusikan KTA (Kartu Tanda Anggota) Partai Perindo berasuransi ke masyarakat," katanya.