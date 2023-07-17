Jadikan Bandung Barat Lumbung Suara, Relawan Ganjar Galakkan Hidup Sehat bagi Warga

BANDUNG BARAT - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) bertekad jadikan Bandung Barat lumbung suara pada Pilpres 2024.

Salah satu caranya adalah terus mensosialisasikan Ganjar pada warga dengan berbagai kegaiatan, di antaranya menggalakkan pola hidup sehat melalui senam bersama.

Ribuan warga antusias mengikuti acara senam ceria yang diadakan oleh sukarelawan GBB di Lapangan Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu 16 Juli 2023.

Sekjen DPP GBB Kelik Ismunanto menyatakan acara senam ceria tersebut menjadi simbol dari gaya hidup sehat yang dianjurkan oleh Ganjar Pranowo, figur yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Ini sebagai simbolisasi dari Pak Ganjar yang suka berolahraga, menjaga kesehatan, kesegaran, kebugaran tubuh," kata Kelik dalam keterangan yang diterima, Senin (17/7/2023).

Menurut Kelik, senam cerita tersebut sebagai salah satu upaya GBB dalam menggelar kampanye hidup sehat. GBB mengajak masyarakat untuk mengaktifkan diri, meningkatkan kesehatan, dan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat.

"Berharap kawan-kawan sehat, semangat, tetap komitmen, konsisten untuk memilih Pak Ganjar," tuturnya.

Kelik menegaskan senam ceria juga merupakan bagian dari upaya GBB dalam mempersiapkan daerah Bandung Barat sebagai lumbung suara untuk mengantarkan Ganjar Pranowo mencapai kursi kepresidenan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Melalui acara ini, GBB memperluas jaringan sukarelawan yang siap menjalankan peran penting dalam turut serta menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera.

"Bandung Barat ini menjadi salah satu target dari lumbung suara yang ditargetkan oleh GBB dalam memenangkan Pak Ganjar di 2024," tegasnya.