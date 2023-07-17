Gotong-Royong dengan Petani, Sukarelawan Ganjar Sejati Bangun Bak Penampungan Air di Banjar

JAKARTA – Sukarelawan Ganjar Sejati membangun bak penampungan air di salah satu lumbung padi di Kota Banjar, Jawa Barat, bersama para perani secara gotong-royong.

Bak penampungan air itu diharapkan dapat membantu para petani untuk mengairi lahan persawahan tadah hujan seluas sekitar 60 hektare di sekitarnya.

"Kami dari tim sukarelawan Ganjar Sejati memprakarsai untuk swasembada pembuatan bak penampungan air untuk kelompok tani di Kota Banjar. Untuk pembangunan ini rencananya hari ini atau dua hari ke depan sudah selesai," kata Koordinator Ganjar Sejati Banjar, Sugeng Priyadi, dalam keterangannya.

Kegiatan gotong-royong pembangunan bak penampungan air itu terletak di Dusun Sindanggalih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat

Sugeng mengatakan, alasannya memilih lokasi tersebut, karena merupakan salah satu lumbung padi di Kota Banjar yang selama ini selalu terkendala dalam pengairan dari saluran irigasi Sungai Citanduy.

Melalui kegiatannya ini, sukarelawan Ganjar Sejati turut memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai bacapres 2024 kepada para petani setempat.

Kesempatan itu dimanfaatkan para petani untuk menyampaikan harapannya terhadap Ganjar apabila terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 2024.

"Harapan kami tentunya untuk Pak Ganjar memperhatikan para petani. Terutama tentang pengairan dan pupuk. Mudah-mudahan, sebagai solusi pupuk dan air itu bagi petani harapannya tentu mudah dan gampang," ujar Sugeng.

Selama ini, para petani di Kota Banjar diakui sering mengeluhkan harga pupuk yang relatif mahal. Tak hanya itu, mereka juga kerap kesulitan mendapatkan pupuk tersebut di pasaran.

"Jadi, keluhan petani yang paling penting adalah (membuat) harga pupuk yang murah dan tersedia. Harapannya untuk Pak Ganjar di 2024 tentunya menjadi presiden dan memperhatikan para petani agar harga-harga pertanian tentunya harga jual dan harga belinya semakin terjaga," katanya menambahkan.

Sugeng mengatakan program kegiatan para sukarelawan Ganjar Sejati di Kota Banjar saat ini juga difokuskan untuk mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepedulian para sukarelawan itu ditunjukkan dengan mengadakan beberapa kali kegiatan pelatihan untuk para pelaku UMKM di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya

"Sektor lainnya di sini adalah dari sektor UMKM. Untuk di Kota Banjar, UMKM sudah beberapa kali (kami) mengadakan pelatihan di sektor usaha mikro kecil menengah seperti pembuatan tahu, pembuatan roti dan pembuatan tape," ujar Sugeng.