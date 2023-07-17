Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Luwu Timur Sulsel

JAKARTA - Gempa magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Gempa tersebut terjadi pada Senin dini hari (17/7/2023) sekira pukul 02.38 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 2.33 Lintang Selatan dan 121.18 Bujur Timur. Pusat gempa itu berjarak 28 KM arah Timur laut Luwu Timur.

Sementara pusat gempa itu berada di kedalaman 10 km.

"Gempa Magnitudo 4.1 berlokasi di 2.33 Lintang Selatan dan 121.18 Bujur Timur, terjadi di 28 kilometer Timur Laut Luwu Timur Sulawesi Selatan," tulis BMKG dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyebutkan adanya kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)