Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Luwu Timur Sulsel

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |04:02 WIB
Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Luwu Timur Sulsel
Gempa. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Gempa tersebut terjadi pada Senin dini hari (17/7/2023) sekira pukul 02.38 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 2.33 Lintang Selatan dan 121.18 Bujur Timur. Pusat gempa itu berjarak 28 KM arah Timur laut Luwu Timur.

Sementara pusat gempa itu berada di kedalaman 10 km.

"Gempa Magnitudo 4.1 berlokasi di 2.33 Lintang Selatan dan 121.18 Bujur Timur, terjadi di 28 kilometer Timur Laut Luwu Timur Sulawesi Selatan," tulis BMKG dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyebutkan adanya kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481/gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement