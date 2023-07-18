Ngeri! Wanita Ini Simpan Lima Ular Hidup di Dalam Bra yang Dipakainya

SHENZHEN - Petugas bea cukai di Pelabuhan Futian di kota Shenzhen dikejutkan dengan seorang wanita yang menyimpan sejumlah ular peliharaanya di dalam bra. Berita tentang penangkapan reptil yang tidak biasa itu diposting oleh Bea Cukai China di akun WeChat resminya pada 8 Juli 2023 lalu.

Berawal ketika petugas bea cukai melihat seorang wanita dengan bentuk tubuh aneh dan menghentikannya untuk pemeriksaan, lalu saat dilakukan pemeriksaan, mereka menemukan lima ular jagung hidup terbungkus stoking di dadanya.

Menurut peraturan bea cukai China, hewan yang diimpor dari luar negeri harus dinyatakan dan menjalani pemeriksaan karantina, untuk mencegah kerusakan ekologis dan penularan penyakit asing. Pengamat media sosial daratan dikejutkan oleh upaya penyelundupan wanita tersebut.

"Saya bahkan tidak akan menyentuhnya, apalagi menyembunyikannya di bra saya," kata seorang komentator, seperti dilansir dari South China Morning Post, Selasa (18/7/2023).

"Aku bahkan tidak akan melihat ular di ponselku," kata yang lain.