Zelensky Tegaskan Rusia Memeras Dunia dengan Akses Makanan, Harus Segera Dihentikan

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa tidak ada yang berhak menghancurkan ketahanan pangan negara mana pun dan dunia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa pemerasan tidak diizinkan.

Menggambarkan perlunya dilindungi dari "kegilaan Rusia" setelah penarikan Moskow dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam pada Senin (17/7/2023), Zelensky mengatakan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina harus dilanjutkan - dengan atau tanpa partisipasi Rusia.

Dia mengatakan ekspor Ukraina memberikan keamanan pangan bagi 400 juta orang dan Rusia tidak dapat diizinkan untuk menahan pasokan pasokan vital seperti itu untuk keinginannya.

“Jika sekelompok orang di suatu tempat di Kremlin berpikir bahwa mereka seharusnya memiliki hak untuk memutuskan apakah makanan akan tersedia di meja di berbagai negara: Mesir atau Sudan, Yaman atau Bangladesh, China atau India, Türkiye atau Indonesia… maka dunia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemerasan tidak diperbolehkan kepada siapa pun,” terangnya dalam pidato malamnya.

“Setiap orang berhak atas stabilitas… Afrika berhak atas stabilitas. Asia memiliki hak atas stabilitas. Eropa berhak atas stabilitas. Dan oleh karena itu, kita semua harus peduli dengan keamanan – tentang perlindungan dari kegilaan Rusia,” lanjutnya.

“Inisiatif Butir Laut Hitam dapat dan harus terus beroperasi – jika tanpa Rusia, maka tanpa Rusia,” tambahnya.