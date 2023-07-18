Diledakkan oleh Drone Angkatan Laut, Ukraina Mengaku Bertanggung Jawab Atas Serangan di Jembatan Krimea

UKRAINA - Seorang pejabat keamanan Ukraina mengklaim Kyiv bertanggung jawab atas serangan di jembatan yang menghubungkan semenanjung Krimea yang dianeksasi ke daratan Rusia – jalur pasokan penting untuk upaya perang Rusia di Ukraina dan proyek pribadi untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menteri transformasi digital Ukraina Mykhailo Fedorov mengatakan bahwa jembatan itu dihantam oleh “pesawat tak berawak angkatan laut”.

“Hari ini jembatan Krimea diledakkan oleh drone angkatan laut,” terangnya di Telegram pada Senin (17/7/2023).

“Lebih baik bertindak, tidak mengungkapkan foto fasilitas produksi kami sendiri dan memasok pasukan pertahanan,” lanjutnya.

Sebuah sumber di Layanan Keamanan Ukraina (SBU) mengatakan kepada CNN bahwa serangan ini adalah operasi gabungan antara SBU dan angkatan laut Ukraina. Sumber itu berbicara dengan syarat anonim karena mereka belum mendapat izin untuk berbicara dalam rekaman.

Menurut pejabat yang ditunjuk Rusia, dua orang tewas dan putri mereka terluka dalam serangan itu.

Saluran Telegram Grey Zone melaporkan, dua serangan dilaporkan dilakukan sekitar pukul 03.00 waktu setempat Senin (pukul 20.00 ET Minggu), merusak bagian jembatan. Saluran Telegram ini mendukung kelompok tentara bayaran Wagner yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin.