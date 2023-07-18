Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin: Rusia Miliki Cukup Persediaan Munisi Tandan yang Terlarang, Akan Digunakan Jika Perlu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:22 WIB
Putin: Rusia Miliki Cukup Persediaan Munisi Tandan yang Terlarang, Akan Digunakan Jika Perlu
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia memiliki persediaan bom klaster atau bom tandan yang cukup. Ia menegaskan Moskow berhak menggunakannya jika bom tersebut, yang dia anggap sebagai kejahatan, digunakan Kyiv untuk melawan pasukan Rusia di Ukraina.

Ukraina mengatakan pada Kamis, (13/7/2023) bahwa mereka telah menerima pasokan bom klaster dari Amerika Serikat (AS), negara pendukung militer terbesarnya. Washington menyebut bom itu diperlukan untuk menggantikan kekurangan peluru yang dihadapi pasukan Kyiv pada saat melakukan serangan balasan.

Bom klaster dilarang di lebih dari 100 negara karena bom tersebut biasanya melepaskan sejumlah besar bom kecil yang dapat membunuh dengan jangkauan yang luas. Beberapa di antaranya biasanya tidak langsung meledak dan dapat menimbulkan bahaya selama beberapa dekade, terutama bagi anak-anak.

Kyiv mengatakan akan menggunakan bom klaster untuk mendistraksi konsentrasi tentara musuh ketika Ukraina mencoba merebut kembali wilayahnya sendiri. Namun Ukraina memastikan tidak akan menggunakan bom tersebut di wilayah Rusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545/donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement