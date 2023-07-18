Hanya Bisa Bertahan Hidup 6 Jam di Darat, 55 Paus Pilot Mati Usai Terdampar dan 15 Bisa Diselamatkan

SKOTLANDIA - Sekelompok 55 paus pilot telah mati setelah terdampar secara massal di pulau barat laut Skotlandia.

Menurut badan amal kelautan di lapangan, British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), yang menanggapi laporan itu pada Minggu (16/7/2023), mengatakan sebagian besar dari 55 paus pilot mati tak lama setelah terdampar di desa North Tolsta di Isle of Lewis, dengan hanya 15 yang masih hidup ketika mereka ditemukan pada Minggu (16/7/2023) pagi.

“Banyak hewan yang sudah ditemukan mati, jadi sepertinya mereka terdampar pada malam hari,” kata Dan Jarvis, Direktur Kesejahteraan BDMLR.

Berbicara kepada CNN pada Senin (17/7/2023), dia menjelaskan bahwa paus hanya dapat bertahan hidup sekitar enam jam di darat sebelum kondisi mereka mulai memburuk.

"Mereka telah kehilangan kemampuan untuk menopang berat badan mereka sendiri ketika mereka keluar dari air karena mereka tinggal di lingkungan laut di mana mereka pada dasarnya tidak berbobot - struktur kerangka mereka tidak harus menopang berat mereka sendiri lagi," lanjutnya.

Dia menjelaskan, ketika hewan laut mulai meregang, mereka secara bertahap mulai menghancurkan diri sendiri karena beratnya sendiri, yang dapat memutus sirkulasi dan menyebabkan penumpukan racun yang bisa berakibat fatal.

Jarvis mengatakan, dikenal suka berteman, paus pilot memiliki ikatan sosial dan emosional yang sangat kuat satu sama lain.