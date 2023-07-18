Keajaiban, Dokter Israel Berhasil Sambung Kembali Kepala Bocah Palestina yang Terpenggal

TEPI BARAT - Dokter di Israel telah berhasil melakukan prosedur yang sebelumnya dianggap mustahil, dengan menyambungkan kembali kepala seorang anak laki-laki yang “terpenggal” dalam sebuah kecelakaan mobil.

Suleiman Hassan, (12), dari Tepi Barat, Palestina, menderita apa yang dianggap sebagai 'pemenggalan kepala internal' (internal decapitation) ketika dia ditabrak mobil saat mengendarai sepedanya.

Cedera internal decapitation merupakan kasus langka, yang hanya terlihat dalam 1 persen dari cedera tulang belakang. Dalam kasus ini, tengkorak korban benar-benar terlepas dari tulang belakang dengan kulit masih utuh.

Benturan tiba-tiba di kepala - seperti saat seseorang tertabrak mobil - dapat menyebabkan ligamen dan otot yang menahan tengkorak pada posisinya robek.

Tujuh puluh persen dari korban meninggal seketika atau saat dalam perjalanan ke rumah sakit.

Setelah kecelakaan mengerikan itu, Hassan diterbangkan ke Unit Trauma Hadassah Ein Kerem di Yerusalem.

Suleiman terluka sangat parah, kepalanya 'hampir sepenuhnya terlepas dari pangkal lehernya' ketika dia tiba di ruang gawat darurat, menurut dokter sebagaimana dilansir Unilad.