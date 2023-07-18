Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aksi Vandalisme, Aktivis Coret-Coret Superyacht yang Diyakini Milik Pewaris Miliarder

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:09 WIB
Aksi Vandalisme, Aktivis Coret-Coret Superyacht yang Diyakini Milik Pewaris Miliarder
Aktivis lingkungan melakukan aksi vandalisme dengan mencoret-coret kapal pesiar mewah di Ibiza (Foto: Futuro Vegetal/Twitter)
A
A
A

SPANYOL - Aktivis lingkungan Spanyol melakukan aksi vandalisme dengan mengecat sebuah kapal pesiar mewah atau superyacht yang ditambatkan di Ibiza pada Minggu (16/7/2023).

Aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal memposting video yang memperlihatkan mereka berdiri di depan superyacht bernama Kaos, memegang spanduk bertuliskan: "Anda Mengkonsumsi Orang Lain Menderita." Para aktivis kemudian menyemprot kapal tersebut dengan cat merah dan hitam.

“1% orang terkaya dari populasi dunia mencemari lebih dari 50% orang termiskin,” kata para aktivis dalam video tersebut, dikutip CNN.

“Mereka menghancurkan planet kita, mengkompromikan kelayakhunian tanah dan segalanya, untuk menjalani standar hidup yang melampaui batas nalar,” lanjutnya.

Menurut beberapa situs berita industri perkapalan, kapal pesiar itu milik Nancy Walton Laurie, pewaris miliarder Walmart.

CNN telah menghubungi Laurie untuk memberikan komentar tetapi belum mendengar kabar.

Menurut Futuro Vegetal, kedua pengunjuk rasa ditahan oleh Pengawal Sipil Spanyol pada Minggu (16/7/2023) pagi dan diperkiarakn akan dibebaskan pada Senin (17/7/2023) waktu setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114378/vandalisme-6qUQ_large.jpg
2 Pelaku Vandalisme di Bus Para Punggawa Persib Diringkus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/338/3020056/aksi-vandalisme-sasar-ka-argo-semeru-kai-daop-1-bakal-tindak-tegas-pelaku-vhQU06A5wg.jpg
Aksi Vandalisme Sasar KA Argo Semeru, KAI Daop 1 Bakal Tindak Tegas Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/512/2891682/aksi-vandalisme-meningkat-pelaku-akan-dijerat-sanksi-tipiring-RyRxXeGANW.jpg
Aksi Vandalisme Meningkat, Pelaku Akan Dijerat Sanksi Tipiring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/337/2852218/sesalkan-tulisan-depok-di-gua-hira-ketua-mui-tempat-suci-jangan-disamakan-dengan-kolong-jembatan-ypNH4MPjJ2.jpg
Sesalkan Tulisan Depok di Gua Hira, Ketua MUI: Tempat Suci Jangan Disamakan dengan Kolong Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/337/2851875/bikin-malu-kjri-jeddah-geram-ada-tulisan-depok-di-gua-hira-makkah-ansZbkhiOI.jpg
Bikin Malu! KJRI Jeddah Geram Ada Tulisan Depok di Gua Hira Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/338/2844941/bocah-pelempar-batu-ke-krl-di-depok-tak-dituntut-kci-polisi-kasus-berakhir-mediasi-xia7tBdQAb.jpg
Bocah Pelempar Batu ke KRL di Depok Tak Dituntut KCI, Polisi: Kasus Berakhir Mediasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement