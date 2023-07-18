Aksi Vandalisme, Aktivis Coret-Coret Superyacht yang Diyakini Milik Pewaris Miliarder

Aktivis lingkungan melakukan aksi vandalisme dengan mencoret-coret kapal pesiar mewah di Ibiza (Foto: Futuro Vegetal/Twitter)

SPANYOL - Aktivis lingkungan Spanyol melakukan aksi vandalisme dengan mengecat sebuah kapal pesiar mewah atau superyacht yang ditambatkan di Ibiza pada Minggu (16/7/2023).

Aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal memposting video yang memperlihatkan mereka berdiri di depan superyacht bernama Kaos, memegang spanduk bertuliskan: "Anda Mengkonsumsi Orang Lain Menderita." Para aktivis kemudian menyemprot kapal tersebut dengan cat merah dan hitam.

“1% orang terkaya dari populasi dunia mencemari lebih dari 50% orang termiskin,” kata para aktivis dalam video tersebut, dikutip CNN.

“Mereka menghancurkan planet kita, mengkompromikan kelayakhunian tanah dan segalanya, untuk menjalani standar hidup yang melampaui batas nalar,” lanjutnya.

Menurut beberapa situs berita industri perkapalan, kapal pesiar itu milik Nancy Walton Laurie, pewaris miliarder Walmart.

CNN telah menghubungi Laurie untuk memberikan komentar tetapi belum mendengar kabar.

Menurut Futuro Vegetal, kedua pengunjuk rasa ditahan oleh Pengawal Sipil Spanyol pada Minggu (16/7/2023) pagi dan diperkiarakn akan dibebaskan pada Senin (17/7/2023) waktu setempat.