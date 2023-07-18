Demi Beli Susu Anak, Papa Muda di Jambi Nekat Maling Parfum

JAMBI - Seorang papa muda di Kota Jambi nekat mencuri parfum berbagai ukuran botol di salah satu konter di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bakungjaya, Paalmerah, Kota Jambi.

Ironisnya, pelaku berinisial LS (31) mencuri parfum serta aksesoris handphone, sim card perdana untuk beli susu anaknya.

"Ya, pelaku ini nekat melakukan aksinya lantaran untuk membeli susu anak dan kebutuhan pribadi lainnya," ujar Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Iptu Yudha Rengga, Selasa (18/7/2023).

Dia mengisahkan, terungkapnya kasus ini setelah pelapor bernama Dewi (23) mengetahui konternya dibobol maling.

"Pelapor melihat pintu kontainer rusak yang diduga dilakukan dengan cara di gunting dibagian gembok toko konter hp tersebut," tuturnya.

Yudha menambahkan, melihat kejadian tersebut pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut di polsek terdekat.

"Untuk jumlah kerugian barang milik pelapor berupa parfum berbagai ukuran botol, aksesoris handphone, sim card perdana senilai Rp1 juta," tegasnya.