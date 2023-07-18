Petugas Damkar Evakuasi Ular Piton 4 Meter dari Gudang Alat Berat

PADANG - Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengevakuasi seekor ulat yang berkurang empat meter dari dalam gudang alat berat milik warga di Aru Indah, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur.

Kepala Bidang Operasi (Kabid Ops) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Damkar Kota Padang, Sutan Hendra mengatakan, ular tersebut dilaporkan warga Kota Padang.

“Saat masuk ke lokasi seperti mau membersihkan gudang tersebut pelapor bernama Ramai Yanis (50) terkejut melihat ular bergulung di gudang tersebut,” terang Sutan, Selasa (18/7/2023).

Kemudian Ramai langsung melaporkan kejadian tersebut ke Damkar untuk mengevakuasinya. Kemudian tim langsung diturunkan sebanyak lima orang dan menangkap ulat tersebut untuk dievakuasi di tempat lain. Saking panjangnya ular tersebut diangkat empat orang.

“Panjang ular itu empat meter, rencananya akan kita lepas ke hutan atau mungkin kita akan serahkan ke komunitas pecinta ular,” tutupnya.

(Awaludin)