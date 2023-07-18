Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024, Ini Target Partai Perindo di Inhu Riau

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:27 WIB
Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024, Ini Target Partai Perindo di Inhu Riau
DPD Partai Perindi Indragiri Hulu (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

INHU - Partai Perindo terus melakukan konsolidasi di tingkat daerah untuk memperkuat akar rumput demi meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

Salah satunya dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

"Kami mematangkan strategi pemenangan Pemilu dari Partai Perindo di Kabupaten Inhu bersama Bapak Hasrul, Caleg DPR RI dari Partai Perindo," ujar Ketua DPD Perindo Inhu, Martimbang Simbolon, Senin 17 Juli 2023.

Ia mengatakan, Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menargetkan untuk di tingkat provinsi minimal menyumbangkan satu kursi di tingkat DPRD.

"Sementara di tingkat pusat, target kami memenangkan Bapak Hasrul. Kami berharap beliau bisa menang dan dilantik di DPR RI," kata Martimbang.

Sementara, Hasrul selaku Bacaleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, mengatakan dengan konsolidasi yang matang, maka Partai Perindo bisa menjemput kemenangan Pemilu 2024.

"Mari kita jemput kemenangan Partai Perindo ini," kata Hasrul.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement