Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024, Ini Target Partai Perindo di Inhu Riau

INHU - Partai Perindo terus melakukan konsolidasi di tingkat daerah untuk memperkuat akar rumput demi meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

Salah satunya dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

"Kami mematangkan strategi pemenangan Pemilu dari Partai Perindo di Kabupaten Inhu bersama Bapak Hasrul, Caleg DPR RI dari Partai Perindo," ujar Ketua DPD Perindo Inhu, Martimbang Simbolon, Senin 17 Juli 2023.

Ia mengatakan, Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menargetkan untuk di tingkat provinsi minimal menyumbangkan satu kursi di tingkat DPRD.

"Sementara di tingkat pusat, target kami memenangkan Bapak Hasrul. Kami berharap beliau bisa menang dan dilantik di DPR RI," kata Martimbang.

Sementara, Hasrul selaku Bacaleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, mengatakan dengan konsolidasi yang matang, maka Partai Perindo bisa menjemput kemenangan Pemilu 2024.

"Mari kita jemput kemenangan Partai Perindo ini," kata Hasrul.

(Angkasa Yudhistira)