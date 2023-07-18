Warga Bengkulu Raih Motor, MNC Finance: Apresiasi ke Nasabah, Mudah-mudahan Berguna

BENGKULU - Seorang warga Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Tansa Karudin mendapatkan hadiah dalam program Gebyar Promo 2023 dari PT MNC Finance.

Hadiah satu unit sepeda motor merek Honda Beat itu diterima dan diwakili Paman Tansa, Jumikan (48) yang diserahkan secara simbolis, Area Manager PT MNC Finance, Victor Rampo didampingi Branch Manager PT MNC FInance Cabang Bengkulu, Acdes Bonafadiu.

Pemberian ini adalah reward kepada nasabah yang terpilih sebagai pemenang. Di mana gebyar program 2023 itu merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari satu kali.

Area Manager PT MNC Finance, Victor Rampo mengatakan, MNC Finance memiliki program pemberian reward ke nasabah yang melakukan merepaer order pembiayaan kembali yang dilakukan sebulan, dua bulan hingga satu tahun.

Tansa, kata Victor, salah satu debitur yang mendapatkan undian periode Juni 2023. Di mana Tansa sudah menjadi nasabah terhitung sejak 2017 dengan tiga kontrak di MNC Finance Cabang Bengkulu.

''Ini bentuk apresiasi kepada nasabah terpilih yang mempercayakan MNC Finance untuk solusi keuangan bagi nasabah,"kata Viktor, Senin (17/7/2023).

Tansa ini beberapa kali kontrak pembayarannya bagus. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa berguna dan berkenan. Kedepannya bisa terus bekerjasama,'' sambungnya.