Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Pekanbaru, Pj Wali Kota hingga Wasekjen PAN Masuk Calon Kandidat

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |23:22 WIB
Pilkada Pekanbaru, Pj Wali Kota hingga Wasekjen PAN Masuk Calon Kandidat
Ilustrasi Okezone
A
A
A

PEKANBARU -Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) merilis survei elektabilitas tiga nama kandidat dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Pekanbaru.

Berdasarkan hasil survei Pusdeham, terdapat nama PJ Wali Kota Pekanbaru saat ini, Muflihun hingga Wasekjen PAN yang juga putra Wali Kota dua periode Herman Abdullah, Irvan Herman Abdullah. Irvan sendiri berada di posisi ketiga di antara enam nama lainnya.

Peneliti Pusdeham Andik mengatakan, hal ini disebabkan posisi Irvan yang cukup strategis baik sebagai pengurus DPP maupun sebagai Caleg DPR RI.

"Di samping karena modal sosial yang dimiliki, Irvan Herman terdongkrak karena aktivitasnya fungsionaris di partai," kata Andik, Selasa (18/7/2023).

Sementara itu, pada posisi pertama terdapat nama Ayat Cahyadi yang diketahui sempat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pekanbaru selama dua periode.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/340/3005284/miliki-elektabilitas-tinggi-tiga-nama-ini-berpotensi-maju-pilkada-kota-pekanbaru-Am6XGJX5l0.jpeg
Miliki Elektabilitas Tinggi, Tiga Nama Ini Berpotensi Maju Pilkada Kota Pekanbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/22/340/1625537/pasangan-petahana-ditetapkan-sebagai-pemenang-pilkada-perkanbaru-2017-WlwT6ZRnHw.jpg
Pasangan Petahana Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Perkanbaru 2017
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/16/340/1620431/akibat-ketua-kpps-nyoblos-hingga-3-kali-pemungutan-suara-diulang-2VqlXB49NF.jpg
Akibat Ketua KPPS Nyoblos Hingga 3 Kali, Pemungutan Suara Diulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/16/340/1620213/berdalih-mewakili-keluarga-ketua-kpps-nyoblos-berkali-kali-CJBfdgjdYU.jpg
Berdalih Mewakili Keluarga, Ketua KPPS Nyoblos Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/16/340/1619619/petugas-kpps-curang-pencoblosan-di-tps-ini-terpaksa-diulang-Fx1Z8VA3C5.jpg
Petugas KPPS Curang, Pencoblosan di TPS Ini Terpaksa Diulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/16/340/1619601/duh-dua-paslon-di-pilkada-pekanbaru-saling-klaim-kemenangan-AOTkZ93Yxw.jpeg
Duh... Dua Paslon di Pilkada Pekanbaru Saling Klaim Kemenangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement