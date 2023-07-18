Pilkada Pekanbaru, Pj Wali Kota hingga Wasekjen PAN Masuk Calon Kandidat

PEKANBARU -Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) merilis survei elektabilitas tiga nama kandidat dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Pekanbaru.

Berdasarkan hasil survei Pusdeham, terdapat nama PJ Wali Kota Pekanbaru saat ini, Muflihun hingga Wasekjen PAN yang juga putra Wali Kota dua periode Herman Abdullah, Irvan Herman Abdullah. Irvan sendiri berada di posisi ketiga di antara enam nama lainnya.

Peneliti Pusdeham Andik mengatakan, hal ini disebabkan posisi Irvan yang cukup strategis baik sebagai pengurus DPP maupun sebagai Caleg DPR RI.

"Di samping karena modal sosial yang dimiliki, Irvan Herman terdongkrak karena aktivitasnya fungsionaris di partai," kata Andik, Selasa (18/7/2023).

Sementara itu, pada posisi pertama terdapat nama Ayat Cahyadi yang diketahui sempat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pekanbaru selama dua periode.