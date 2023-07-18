Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Malam 1 Suro, Warga Gunungkidul Ngelarung 7 Gunungan ke Laut

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:10 WIB
Malam 1 Suro, Warga Gunungkidul <i>Ngelarung</i> 7 Gunungan ke Laut
Warga Gunungkidul ngelarung 7 gunungan ke laut di malam 1 Suro (Foto: iNews)
GUNUNGKIDUL - Ratusan masyarakat Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, menggelar upacara tradisi ngelarung sebagai bentuk perayaan malam 1 Muharam atau 1 Suro dalam istilah Jawa.

Selain melestarikan kebudayaan nenek moyang, kegiatatan tersebut bertujuan sebagai ucapan terima kasih warga sekitar terhadap laut yang sudah memberi rezeki selama 1 tahun terakhir

Total, tujuh gunungan berupa hasil bumi dan palawija dilarung ke Pantai Baron, Gunungkidul, Yogyakarta, bahkan salah satu gunungan berisi ayam dan juga kepala kambing.

Upacara tersebut diawali dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang tokoh agama setempat.

Dalam doa tersebut warga berterima kasih kepada Tuhan yang telah diberi rezeki yang melimpah berupa hasil laut yang banyak selama satu tahun terakhir.

Usai menggelar doa, warga menggelar kirab dengan jalan kaki menuju Pantai Baron dengan membawa sebanyak tujuh gunungan sejauh 500 meter.

Gunungan itu berisi hasil bumi yang dimiliki warga serta terdapat satu gunungan yang berisi ayam dan juga kepala kambing.

Sesampainya di pasiran pantai, kegiatan dilanjutkan dengan menabur bunga ketepi Pantai Baron dan sebagai simbol ucapan terima kasih warga atas rezeki yang mereka dapatkan selama ini.

Usai melempar bunga, warga kemudian melarung ketujuh gunungan tersebut ke tengah laut atau berjarak 1,5 mil dari tepi pantai.

