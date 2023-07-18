Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sosok Ganjar di Mata Sahabat dan Kepsek SMA Bosa: Sering Naik Gunung dan Ramah

Gunanto Farhan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:40 WIB
Sosok Ganjar di Mata Sahabat dan Kepsek SMA Bosa: Sering Naik Gunung dan Ramah
Ganjar Pranowo saat SMA/Foto: repro
A
A
A

YOGYAKARTA – Bakal Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo dikenal sebagai siswa yang rajin dan mudah bergaul saat menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bopkri Satu (Bosa) di Yogyakarta.

Sosok kepemimpinan Ganjar juga sudah terlihat dengan banyaknya kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti di sekolah. Ganjar Pranowo menempuh pendidikan selama 3 tahun hingga lulus pada tahun 1987 di sekolah tersebut.

Kepala SMA Bosa, Sartana, mengatakan, dari buku induk register peserta didik, Ganjar Pranowo masuk di SMA Bopkri Satu pada tahun ajaran 1984-1985 dan dinyatakan lulus pada tahun 1987

"Semasa sekolah, ganjar juga dikenal siwa yang aktif rajin dan supel,"ujar Kepsek SMA Bosa, Sartana, Senin, 17 Juli 2023.

"Sosok kepemimpinannya pun juga sudah terlihat dengan banyaknya ekstra kulikuler yang diikuti, terutama Pramuka dan mendaki gunung," sambungnya.

Sementara itu, salah seorang sahabat Ganjar Pranowo semasa sekolah di SMA Bosa, Indra Darmawan mengaku mengenal Ganjar sejak masuk di kelas satu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement