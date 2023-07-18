Sosok Ganjar di Mata Sahabat dan Kepsek SMA Bosa: Sering Naik Gunung dan Ramah

YOGYAKARTA – Bakal Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo dikenal sebagai siswa yang rajin dan mudah bergaul saat menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bopkri Satu (Bosa) di Yogyakarta.

Sosok kepemimpinan Ganjar juga sudah terlihat dengan banyaknya kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti di sekolah. Ganjar Pranowo menempuh pendidikan selama 3 tahun hingga lulus pada tahun 1987 di sekolah tersebut.

BACA JUGA: Nelayan Ganjar Terus Kampanyekan Rawat Kelestarian Ekosistem Laut

Kepala SMA Bosa, Sartana, mengatakan, dari buku induk register peserta didik, Ganjar Pranowo masuk di SMA Bopkri Satu pada tahun ajaran 1984-1985 dan dinyatakan lulus pada tahun 1987

"Semasa sekolah, ganjar juga dikenal siwa yang aktif rajin dan supel,"ujar Kepsek SMA Bosa, Sartana, Senin, 17 Juli 2023.

BACA JUGA: Milenial Sumatera Barat Deklarasikan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

"Sosok kepemimpinannya pun juga sudah terlihat dengan banyaknya ekstra kulikuler yang diikuti, terutama Pramuka dan mendaki gunung," sambungnya.

Sementara itu, salah seorang sahabat Ganjar Pranowo semasa sekolah di SMA Bosa, Indra Darmawan mengaku mengenal Ganjar sejak masuk di kelas satu.