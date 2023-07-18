Ganjar Cek Revitalisasi Pasar Wonopolo Demak, Minta Pedagang Jaga Kebersihan

DEMAK - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Wonopolo di Kabupaten Demak. Kedatangan Ganjar disambut meriah oleh pedagang pasar saat melakukan pengecekan bangunan kios pasar yang direvitalisasi menggunakan dana Bankeu Provinsi Jateng.

Pasar Wonopolo di Kabupaten Demak yang dahulunya kurang layak kini telah menjadi bersih. Pmerintah Provinsi Jawa Tengah telah selesai melakukan revitalisasi pasar dengan membangun 32 kios dan 72 los dan 18 los unggas untuk ditempati pedagang. Selain itu juga membangun musala dan perbaikan sistem drainase.

Guna memastikan kondisi bangunan sesuai, orang nomor satu di Jateng melakukan pengecekan di Pasar Wonopolo yang memakan anggaran Rp4,9 miliar.

“Pemprov Jateng mengucurkan bantuan keuangan sebesar Rp390,1 miliar untuk membangun 84 pasar mulai dari tahun 2013 hingga 2023,” ucap Ganjar, Selasa (18/7/2023).