Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tragis! Mama Muda Asal Bekasi Jual Bayinya Rp30 Juta di Medsos karena Terlilit Utang Arisan

Kristadi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:54 WIB
Tragis! Mama Muda Asal Bekasi Jual Bayinya Rp30 Juta di Medsos karena Terlilit Utang Arisan
Ibu Penjual Bayinya/Foto: MNC Media
A
A
A

SEMARANG - Seorang ibu rumah tangga, HI, warga Bekasi, Jawa Barat, nekat menjual bayi laki-lakinya berusia 14 bulan, lewat media sosial seharga Rp30 juta.

Namun, usai menjual dan menggunakan uang untuk melunasi utang arisan, wanita tersebut timbul rasa penyesalan dan lapor ke polisi.

Polisi langsung menangkap pelaku dengan AP (39) warga Mranggen, Kabupaten Demak, diamankan Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang. Kedua ibu rumah tangga tersebut diamankan karena terlibat kasus jual beli bayi laki-laki, berumur 14 hari di hotel daerah Tugu, Semarang.

“Kedua pelaku yang kenal melalui media sosial ini, sebelumnya melakukan transaksi jual beli bayi seharga Rp30 juta,”ujar Wakapolrestabes Semarang, Wiwit Wibisono, Selasa (18/7/2023).

Keduanya sepakat bertemu di sebuah hotel untuk menyerahkan bayinya tersebut, pada hari Selasa 11 Juli 2023 lalu.

“Namun usai keduanya melakukan transaksi dan penyerahan bayi, sang ibu merasa menyesal, apalagi setelah berjalan empat hari dari penjualan bayi itu, suaminya selalu menanyakan keberadaan bayinya,” ungkapnya.

Setelah menceritakan kepada suaminya, pasangan suami istri tersebut kemudian melapor ke SPKT Polrestabes Semarang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/525/3155800/penjara-7IAV_large.jpg
Tersangka Penjualan Bayi ke Singapura Bertambah Jadi 13 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/519/2855460/tega-ibu-kandung-jual-bayinya-seharga-rp11-juta-vhZA6NM9YX.jpg
Tega, Ibu Kandung Jual Bayinya Seharga Rp11 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/512/2848561/4-fakta-ibu-nekat-jual-bayinya-rp30-juta-ternyata-untuk-lunasi-utang-arisan-gnSZlH3fVM.jpg
4 Fakta Ibu Nekat Jual Bayinya Rp30 Juta, Ternyata untuk Lunasi Utang Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/28/338/2676828/dalih-pelaku-jual-beli-bayi-uang-rp15-juta-untuk-si-ibu-hamil-FgYZ2fjiUP.jpg
Dalih Pelaku Jual-Beli Bayi: Uang Rp15 Juta untuk Si Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/610/2492836/ibu-kandung-tega-jual-bayi-yang-baru-dilahirkannya-seharga-rp5-juta-YoWKkn4BSz.jpg
Ibu Kandung Tega Jual Bayi yang Baru Dilahirkannya Seharga Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/19/608/2364750/kasus-penjualan-bayi-di-medan-2-bidan-ditetapkan-tersangka-uBwVlQmSfT.jpg
Kasus Penjualan Bayi di Medan, 2 Bidan Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement