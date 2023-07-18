Cek Pasar Wonopolo Demak, Pedagang Berebutan Ucap Terima Kasih ke Ganjar

DEMAK - Pedagang dan warga mengerumuni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat meninjau lokasi Pasar Wonopolo, Demak, Selasa (18/7/2023). Mereka berkerumun menyambut dengan berjabatan tangan sembari berteriak ke Bakal calon presiden (Bacapres) pada Pilpres 2024 ini.

Seorang pedagang Zulfrianti mengaku senang bisa menempati kios baru di Pasar Wonopolo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

Kios tersebut merupakan bangunan baru yang dibangun menggunakan dana bantuan keuangan (bankeu) yang dikucurkan Ganjar.

BACA JUGA: Ganjar dan Gibran Ikuti Laku Topo Bisu di Kirab Pusaka Malam 1 Suro

Saat melakukan kunjungan kerja di Demak, Ganjar yang didampingi Bupati Demak Eisti’anah menyempatkan berkunjung untuk mengecek hasil revitalisasi pasar.

Para pedagang pasar dan warga yang telah menantikan kedatangan Ganjar, langsung berdesakan untuk menyapanya.

“Pak Ganjar terima kasih udah dibantu pasarnya,” ujar para warga bersahutan.

“Ya, dijaga kebersihannya. Dirawat. Diatur yang baik pengelolaannya,” kata Ganjar membalas.

BACA JUGA: Jurkam Ganjar Pranowo Diimbau Sampaikan Kampanye Damai

Sejumlah pedagang yang ditemui pun mengatakan senang dengan dibangunnya pasar itu dan sudah tertata dengan baik. “Alhamdulillah Pak, semoga ke depannya lebih lancar usahanya Pak,” ucapnya Zulfrianti yang berjualan pakaian di pasar tersebut.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng selama ini telah banyak menganggarkan bantuan keuangan untuk revitalisasi pasar. Terhitung sejak 2013 hingga 2023 sudah ada 84 pasar tersebar di Jawa Tengah yang telah direvitalisasi dengan total anggaran Rp390,1 Miliar.

“Kami ada beberapa pasar yang sudah kami revitalisasi, jadi beberapa bantuan keuangan kami coba cek untuk memastikan bahwa itu sudah bagus dan berjalan dengan baik,” ujarnya.