Breaking News: KA Brantas Tabrak Truk di Semarang, Api Berkobar di Jembatan

SEMARANG - Kecelakaan kereta api dan truk terjadi di perlintasan berpalang pintu Jl. Madukoro Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa (18/7/2023). Lokasinya adalah rel ganda.

Kepala truk terseret ke arah timur dan terbakar di jembatan. Kereta yang terlibat kecelakaan itu adalah KA Brantas.

Belum diketahui korban jiwa insiden ini. Saat ini, polisi dan petugas terkait masih berada di TKP.

Ada sejumlah orang diangkut menggunakan ambulans. Warga terlihat berkerumun di sekitar TKP. Kereta Brantas tersebut belum melanjutkan perjalanan.

(Khafid Mardiyansyah)