HOME NEWS JATENG

Kereta Api Tabrak Truk Trailer di Semarang, Nihil Korban Jiwa

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:20 WIB
Kereta Api Tabrak Truk Trailer di Semarang, Nihil Korban Jiwa
Foto: Eka Setiawan
A
A
A

SEMARANG - Insiden kecelakaan lalu lintas kereta api dan truk trailer di perlintasan rel ganda berpalang pintu, Madukoro Semarang, Selasa (18/7/2023) malam tidak menimbulkan korban meninggal dunia.

"Satu orang penumpang kereta api luka ringan," ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy, Selasa malam.

Insiden terjadi sekira pukul 19.44 WIB. Korban luka penumpang KA itu karena melompat dari gerbong penumpang saat insiden terjadi.

Kepala Daop IV PT. KAI Wisnu Pramudyo mengemukakan penumpang luka itu dibawa ke rumah sakit.

"Masinis aman (selamat), betul terjadi truk tertemper kereta api, katanya di TKP.

KA Brantas itu berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta tujuan akhir Stasiun Blitar. KA tersebut akan berhenti di Stasiun Tawang yang jaraknya sudah dekat dengan TKP, hanya terpaut satu stasiun yakni Stasiun Besar Semarang Poncol.

Halaman:
1 2
      
