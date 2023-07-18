Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Edarkan Sabu dari Ayah Kandung, Mamah Muda Beranak Dua Ditangkap

Nursyafei , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:09 WIB
Edarkan Sabu dari Ayah Kandung, Mamah Muda Beranak Dua Ditangkap
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SURABAYA - Seorang mamah muda beranak dua ini ditangkap anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya, karena nekat mengedarkan narkotika jenis sabu. Ironisnya, sabu yang diedarkan tersangka ini, disuplai dari ayahnya sendiri. Pengakuan tersangka nekat jadi pengedar sabu karena himpitan kebutuhan ekonomi.

Tersangka SA alias Sela Ayunda (30), warga Sidoyoso, Surabaya diamankan di rumahnya saat tersangka mengemas sabu dalam plastik klip, saat polisi geledah dalam rumahnya, barang bukti sabu sebagian di sembunyikan dalam dompet emas yang diselipkan di dalam dadanya.

Pengakuan tersangka ia nekat edarkan sabu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan tersangka mengaku suaminya berinisial AGS juga menjadi pengedar sabu, ironisnya lagi sabu yang diedarkan tersangka bersama suaminya ini di suplai dari ayahnya sendiri berinisial BNY, yang kini masih dalam pengejaran polisi.

Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Fadila Langko Parana mengatakan, dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti sabu seberat 140 gram, uang 2,5 juta, plastik klip, dua dompet tempat emas dan sebuah handphone yang dipakai komunikasi dengan para pelanggannya.

Akibat perbuatannya, tersangka terancam di jerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180500/ade_ary-HNZI_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Polisi Tangkap Dua Orang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155/prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180162/narkoba-26gY_large.jpg
214 Ton Narkoba Dimusnahkan, Ketua DPR: Musuh Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158/prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180051/pemerintah-y8vB_large.jpg
Mengejutkan! Polri Temukan 228 Kampung Narkoba Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180041/prabowo-KeGM_large.jpg
Prabowo Hadiri Pemusnahan Barbuk Narkoba, Kapolri: Di Luar Ekspektasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement