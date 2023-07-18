Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sebanyak 4,18 Juta Warga Jawa Timur Hidup dalam Keadaan Miskin

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:16 WIB
Sebanyak 4,18 Juta Warga Jawa Timur Hidup dalam Keadaan Miskin
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2023 sebesar 10,35 persen, menurun 0,14 persen dibanding September 2022. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,18 juta orang, turun 0,048 juta orang pada  September 2022.

Secara umum, pada periode Maret 2022–Maret 2023, tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan. "Perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020,September 2020, dan September 2022," kata Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Sunaryo, dalam rilisnya, Selasa (18/7/2023).

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. "Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia," imbuh Sunaryo.

BPS Jawa Timur mencatat, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 17.720 orang. Sedangkan di perdesaan naik sebesar 32.240 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,71 persen menjadi 7,50 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 13,69 persen menjadi 13,98 persen.

"Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,24 orang anggota rumah tangga," tandas Sunaryo.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/340/3158849/stunting-z1XD_large.jpg
Kunjungi Keluarga Berisiko Stunting, Menteri Wihaji Temukan Warga Makan Seadanya dan Menumpang Jamban Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150182/muhaimin_iskandar-z6jb_large.jpg
Jelang Penutupan Retret, Kepala Daerah Diminta Menanggulangi Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/608/3103610/kemendagri-3YUu_large.jpg
Angka Kemiskinan Turun di Sumut, Kemendagri Apresiasi Kinerja Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076085/bpip_gelar_diskusi_kedaulatan_ekonomi_di_kupang-xTPZ_large.jpg
Berantas Kemiskinan, Pemerintah Didorong Majukan Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074630/rumah_singgah-QvGR_large.jpg
Peduli Sesama, JKI-GKPR Sambangi Rumah Singgah di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/338/3035830/rumah-hadiawan-di-ciputat-akhirnya-layak-huni-setelah-8-tahun-rusak-NkmIRSNmXj.jpg
Rumah Hadiawan di Ciputat Akhirnya Layak Huni Setelah 8 Tahun Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement