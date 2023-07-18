Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Nelayan Ganjar Terus Kampanyekan Rawat Kelestarian Ekosistem Laut

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:53 WIB
Nelayan Ganjar Terus Kampanyekan Rawat Kelestarian Ekosistem Laut
Relawan Ganjar terus kampanyekan rawat ekosistem laut (Foto: Istimewa)
KARAWANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) Jawa Barat terus mengampanyekan pentingnya merawat kelestarian ekosistem laut, baik dari sisi sumber daya alam (SDA) atau pariwisata, Selasa (18/7/2023).

Kegiatan tersebut berlokasi di Pantai Pasir Putih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Dalam acara itu, relawan Ganjar Pranowo menggelar edukasi menjaga lingkungan laut bersama para nelayan dan kelompok masyarakat setempat.

Koordinator Wilayah KNP Jabar, Asep Hidayat mengungkapkan pihaknya mengajak para nelayan dan kelompok masyarakat saling menguatkan sinergi demi pelestarian ekosistem laut dan pantai.

"Alasan dilakukan edukasi ekosistem laut karena banyaknya sampah-sampah dari wisatawan yang memang berserakan, dan di Kabupaten Karawang sendiri banyaknya laut seperti di ciparage di pakis dan banyak wisatawan juga. Jadi, alangkah baiknya kita menjaga agar lingkungan ini bersih," kata dia.

Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), dua pertiga wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi dan sisanya 2,01 juta kilometer persegi berupa daratan.

Bila laut tidak diperhatikan dan dirawat maka akan berdampak kepada rusaknya ekosistem kelautan dan perikanan. Salah satu cara membuat laut tetap lestari adalah dengan mengatasi segala pencemaran laut seperti sampah.

Kesadaran akan sampah baik dari masyarakat pesisir maupun para pelancong perlu ditingkatkan supaya tidak ada lagi sampah berserakan, sehingga mencemari lingkungan laut.

KNP Jabar bersama masyarakat juga bergerak membersihkan sampah di area Pantai Pasir Putih. Di sisi lain, mereka menyerahkan bantuan berupa tempat sampah dan keranjang ikan.

"Menjaga ekosistem laut itu sangat penting sekali. Karena ekosistem laut salah satu kebutuhan pokok juga untuk masyarakat dan juga laut pun juga bisa digunakan untuk pariwisata," jelas dia.

