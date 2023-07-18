Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelar Rapat Konsolidasi, Perindo Jabar Minta Bacaleg Aktif Turun ke Lapangan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:31 WIB
Gelar Rapat Konsolidasi, Perindo Jabar Minta Bacaleg Aktif Turun ke Lapangan
Foto: Agung Bakti
A
A
A

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat menggelar Rapat Konsolidasi Bersama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo se-Jabar.

Ketua DPW Perindo Jabar, Brigjen (Purn) Umar Sanusi mengatakan, rapat yang digelar bertujuan mengajak para caleg dari partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut agar berjuang memenangkan kontestasi Pemilu 2024.

"Acara ini disiapkan dalam rangka konsolidasi DPW dengan para bacaleg provinsi untuk menuju kemenangan," ucap Umar di Auditorium Kantor DPW Partai Perindo Provinsi Jabar di Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Selasa (18/7/2023).

 BACA JUGA:

Dengan memiliki banyak bacaleg potensial, kata Umar, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu optimis meraih kursi di DPRD Jabar.

"Sangat potensial sekali karena dengan hasil seleksi, memang rekruitmen itu kita diawali dengan seleksi bacaleg, sehingga saat ini bacaleg-bacaleg tingkat provinsi yang sudah lulus seleksi yang terbaik dan bagus-bagus. Insya Allah kita menang," ungkapnya.

Menurutnya, semangat dan motivasi tinggi yang dimiliki para bacaleg dengan mesin partai yang sudah diperkuat akan menghasilkan pencapaian yang maksimal.

 BACA JUGA:

"Kita sinergis dengan caleg satu dengan caleg lain saling mengisi, kemudian yang menjadi arahan dan pokok-pokok keinginan pimpinan dalam melaksanakan kampanye untuk meraih suara sebanyak-banyaknya sesuai sasaran yang ditargetkan, insha Allah akan tercapai," katanya.

Halaman:
1 2
      
