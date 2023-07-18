Pilih Perindo Jadi Kendaraan Politik, Bacaleg Muda Ini Ingin Suarakan Hak Milenial

BANDUNG - Bergabungnya Intan Nurul Aini sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menjadi bukti nyata jika Partai Perindo diminati generasi milenial.

Intan Nurul Aini merupakan seorang mahasiswa semester 6 Jurusan Akuntansi di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada Pemilu 2024 ini. Intan akan maju sebagai bacaleg DPRD Jabar dari Dapil 12 Jabar yang meliputi Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

Intan mengungkapkan alasan dirinya memilih partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo ini. Menurutnya, Perindo merupakan partai yang paling cocok untuk kaum milenial.

"Alasan saya memilih Perindo karena Partai Perindo yang paling cocok bagi kaum milenial karena menurut saya tidak ada senioritas di sini dan visi misi Partai Perindo selaras dengan visi misi saya," tutur Intan ditemui usai Rapat Konsolidasi Bersama Bacaleg Partai Perindo di Auditorium Kantor DPW Partai Perindo Provinsi Jabar di Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Selasa (18/7/2023).

Dengan keputusannya menjadi seorang bacaleg dari partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dirinya ingin lebih banyak memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya kaum milenial.

"Karena saya ingin memperjuangkan rakyat karena tidak semua orang paham dengan anak muda, terutama milenial. Dengan saya menjadi perwakilan kaum milenial, saya akan bisa lebih mengerti kepada kaum milenial seperti saya," ungkapnya.

Intan juga menilai, dengan menjadi seorang anggota legislatif, dirinya akan bisa berbuat lebih banyak dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Kalau kita hanya menjadi pengusaha kita bisa membantu 10 orang atau mungkin beberapa orang saja, tapi kalau kita menjadi perwakilan rakyat bisa membantu lebih banyak orang lagi. Jadi tujuan saya ingin mengabdi juga kepada masyarakat," katanya.

Intan mengatakan, sejauh ini dirinya telah melakukan banyak persiapan untuk pertarungannya di Dapil 12 Jabar nanti, di antaranya membuat koordinator di setiap kecamatan hingga tingkat desa.

"Persiapan saya yaitu membuat koordinator kecamatan dan koordinator desa lalu saya membuat spanduk di setiap desa, lalu saya tandem dengan bacaleg lain yang mungkin di dapil lain juga dan saya meminta kepada tokoh masyarakat untuk berdoa dan restunya memberikan kepada saya," tuturnya.

Intan mengakui, jika pertarungan di Dapil 12 Jabar sangatlah berat. Kendati demikian, dirinya mengaku optimis bisa mendulang suara untuk partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.