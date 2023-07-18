Puluhan Warga Sukabumi Jalani Operasi Katarak Gratis MNC Peduli di RSI Assyifa Sukabumi

SUKABUMI – Kondisi katarak adalah kondisi mata di mana penglihatan kabur dan menyebabkan pandangan seperti melihat melalui jendela yang berkabut. Pada awalnya kondisi ini tidak terlalu mengganggu, namun jika dibiarkan maka dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas penderitanya.

Penglihatan merupakan elemen penting bagi setiap orang, terutama yang masih produktif untuk melakukan aktivitas keseharian termasuk untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan harian.

Untuk membantu masyarakat prasejahtera yang mengalami kondisi katarak, MNC Peduli dan RS Islam Assyifa bekerjasama dalam memberikan layanan operasi katarak gratis bagi masyarakat di Sukabumi dan sekitarnya.

Dalam kegiatan pada tahun ini, sebanyak 29 peserta yang belum memiliki jaminan kesehatan termasuk BPJS menjalani operasi katarak dengan bantuan tenaga profesional dari RSl Assyifa Sukabumi pada Selasa (18/7/2023).

Dalam kesempatan yang sama, diselenggarakan juga operasi hernia gratis. Pada tahun 2022-2023 sebanyak 32 telah menjalani layanan operasi hernia gratis ini.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan bahwa kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang. “Kepedulian kami dalam membantu masyarakat memperoleh akses kesehatan salah satunya kami wujudkan dengan menggelar operasi hernia gratis bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Operasi katarak gratis ini masih terbuka untuk masyarakat Sukabumi lainnya. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi RS Islam Assyifa Sukabumi di 0816-4638-283.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, dr H Asep Tajul M, Sp.B mengatakan, sebanyak 29 pasien katarak yang dioperasi hari ini, berasal dari wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Kegiatan ini terjalin berkat kerja sama antara MNC Peduli dengan RSI Assyifa.

"Bukan hanya sekarang kegiatan operasi katarak yang bekerja sama dengan MNC Peduli ini, kita bekerja sejak tahun 2015. Alhamdulillah sudah 330 pasien lebih dilakukan operasi katarak secara gratis atas kerjasama MNC Peduli dengan RSI Assyifa," ujar Asep kepada MNC Portal Indonesia.